В Новороссийске пресекли контрабанду 1,3 тысячи винтовок из Турции

Новороссийские таможенники предотвратили незаконный ввоз крупной партии оружия из Турции. В ходе проверки груза, задекларированного как пневматические винтовки с дульной энергией до 3 Дж, сотрудники юго-восточного таможенного поста обнаружили признаки переупаковки товара и отсутствие маркировки на части коробок. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФТС России Фото: Пресс-служба ФТС России

Экспертиза показала, что реальная мощность винтовок превышает заявленные характеристики, что позволяет классифицировать их как гражданское охотничье пневматическое оружие. Для ввоза таких изделий требуется специальное разрешение Росгвардии, которого у импортера не оказалось.

В отношении компании-получателя груза возбуждено административное дело по с.16.3 КоАП РФ за нарушение правил ввоза товаров. Общее количество изъятых единиц оружия составило более 1,3 тыс. единиц.