В Анапе снизили арендные ставки на муниципальные земли

В Анапе пересмотрели размер арендной платы за муниципальные земли, сдаваемые без торгов. Новые ставки теперь рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участков, их назначения и местоположения. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наиболее значительное снижение коснулось сельхозпроизводителей - их ставка уменьшилась с 5% до 2% кадастровой стоимости. Для виноградников установлена символическая ставка 0,01%. Предприятия курортной сферы также получили послабления: владельцы кафе и магазинов теперь платят 2,3% вместо прежних 2,5%, а отели - 1,5% вместо 2,5%.

Особые условия предусмотрены для льготных категорий граждан, включая героев России, инвалидов и ветеранов. При подаче заявления они могут получить скидку 20% от установленных ставок. Эти изменения направлены на поддержку местного бизнеса, развитие сельского хозяйства и повышение инвестиционной привлекательности курорта.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что т уристическим предприятиям Анапы выдали 31 млн рублей микрозаймов.