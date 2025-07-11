В Геленджике брони выросли на 14% на фоне открытия аэропорта

После новости о возобновлении авиасообщения с Геленджиком сервисы бронирования зафиксировали резкий всплеск интереса к курорту. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии со ссылкой на данные сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Число поисковых запросов по размещению в селе Джубга выросло на 44%, в Дивноморском — на 34%, в Архипо-Осиповке — на 23%, в Мысхако — на 22%, в Лермонтово — 21%, в Кабардинке — на 17%, в Новороссийске — на 11%, в Анапе и Витязево — на 8%.

Аналитики прогнозируют, что реальный прирост турпотока в 2025 году составит не более 10-15%. Эта оценка учитывает текущую загрузку курортной инфраструктуры и постепенное увеличение числа авиарейсов. По официальным данным, на конец июня Геленджик уже принял на 7,4% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года - свыше 955 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что что аэропорт Геленджика готов одновременно обслуживать не более трех рейсов. В связи со скорым возобновлением работы аэропорта в городе также готовятся к открытию и первому приему пассажиров нового аэровокзального комплекса.

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры.