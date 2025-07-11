«Черноморец» подписал двух новых полузащитников

Футбольный клуб из Новороссийска объявил о подписании годичных контрактов с полузащитниками Ильей Кухарчуком и Ильей Жигулевым. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

24-летний Жигулев является воспитанником академии «Краснодара». В своей карьере он также защищал цвета «Тосно», «Урала», «Ротора» и «Пари НН».

31-летний Кухарчук также имеет богатый опыт выступлений в российских клубах, включая казанский «Рубин», «Анжи», «Амкар», «Урал», «Балтику», «Торпедо», «Химки», «Пари НН» и «Ротор».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин возглавил новороссийский клуб и подписал контракт по схеме «1+1».

Прошлый сезон менеджер провел в качестве помощника главного тренера Дмитрия Пятибратова в «Чайке» и «Факеле», после чего вернулся в «Чайку» в качестве главного тренера. Контракт с клубом из Песчанокопского истек 5 июня, по итогу сезона клуб занял 13-ю строчку в таблице ФНЛ.