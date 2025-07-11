Число банкротств компаний в РФ во втором квартале упало на 30%

По данным Федресурса, в апреле—июне 2025 года количество корпоративных банкротств в России продолжило снижаться. Число юрлиц, признанных в эти месяцы несостоятельными, сократилось на 30,4% к аналогичному периоду 2024 года, составив 1580 организаций.

Всего за первые шесть месяцев банкротами были признаны 3208 компаний, снижение составило 26,5% год к году. Доля удовлетворенных требований кредиторов без учета залоговых составила 8,66%. Залоговые же кредиторы получили в банкротстве юрлиц-должников 21,76% от суммы долга.

Если говорить о недавно начатых процедурах и прогнозах на вторую половину года, пока, исходя из данных ЕФРСБ, сохраняется та же тенденция. Количество наблюдений во втором квартале снизилось на 27%, до 1271, а за все полугодие падение составило 29,3%. Количество сообщений кредиторов о намерении подать на банкротство своих должников снизилось за шесть месяцев 2025 года на 33,9% год к году.

Среди инициаторов банкротства юрлиц продолжают лидировать кредиторы (68% за шесть месяцев 2025 года против 66% за полугодие 2024-го), а доля ФНС снизилась (15% против 27%). Сами компании-должники все чаще заявляют о своей несостоятельности — в 17% случаев во втором квартале 2025 года, тогда как в таком же периоде прошлого года их доля составляла всего 7%.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин указывает на то, что снижение корпоративных банкротств «оказалось минимальным со второго квартала 2011 года, когда только началась публикация таких сообщений в реестре». Учитывая подросшую в среднем долю погашения долгов банкротов, по его мнению, все это может говорить о том, что «кредиторы стали реже прибегать к ликвидационной процедуре».

Первый замминистра экономики Максим Колесников отметил, что «министерство сейчас работает над комплексной реформой института банкротства», которая призвана «увеличить число реабилитационных процедур и максимально быстро возвращать активы, если это возможно, в экономический оборот».

Анна Занина