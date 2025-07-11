Экс-собственники «Хромпика» из Италии подали иск в суд к самому заводу

Бывшие совладельцы АО «Хромпик» (Свердловская область, входит в ГК «Полипласт», прежнее название — «Русский хром 1915»), подали иск к другим экс-собственникам и самому заводу. Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, иск был подан Стоппани Луиджи Джузеппе Бруззоне и компанией «Коаланд Инвестмент Лимитед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник завода

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сотрудник завода

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В качестве ответчиков выступают Сергей Гильварг, компания «Мидюрал Индастриал Груп Лимитед» и АО «Хромпик». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, Сергей Гильварг является бывшим председателем правления «Хромпика» и нынешним главой АО «УК "МидЮрал"». Исковое заявление подано 10 июля. Указано, что это заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Пока заявление не принято к производству и подробности дела неизвестны.

Как сообщал «Ъ-Урал», в 2008 Сергей Гильварг выкупил ЗАО «Русский хром 1915». Его дочерняя структура Chrom Chemical Ltd (Великобритания) купила 50% акций предприятия у итальянского партнера — компании Stoppani S. P. A. — за $4 млн. В 2023 году стало известно, что завод, входивший в MidUral Group Сергея Гильварга, выкупила группа компаний «Полипласт», тогда название предприятия сменили с «Русский Хром 1915» на «Хромпик».

«Хромпик» расположен в Первоуральске и занимается производством хромовых соединений, которые используются в металлургии, машиностроении и производстве чистящих средств. Кроме того, выпускает хромовые соли реактивной квалификации для химической промышленности. ГК «Полипласт» специализируется на выпуске наукоемких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности и имеет широкую географию поставок по всему миру.

Мария Игнатова