В Самаре женщину будут судить за денежный перевод нежелательной иностранной организации

Следственным отделом по Октябрьскому району Самары завершено расследование уголовного дела 56-летней местной жительницы. Ей инкриминируется ч. 2 ст. 284.1 УК РФ «Оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ», сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, не позднее 12 февраля 2024 года обвиняемая перевела 40 тыс. руб. на банковскую карту гражданина на нужды и обеспечение деятельности псевдорелигиозного движения «Аллатра» (организация признана нежелательной, экстремистской и запрещена в России).

Это движение основано на Украине. В августе 2023 года было принято решение о признании его деятельности нежелательной на территории России.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев