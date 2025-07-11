Прокатная десятка
Что посмотреть в кино 12–13 июля
10 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фантастическая драма «Саван» с Венсаном Касселем в главной роли и российская комедия «Плагиатор». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Саван
- Режиссер: Дэвид Кроненберг
- В ролях: Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Элизабет Сондерс, Дженнифер Дэйл
- Жанр: фантастика, драма / Франция, Канада / 120 мин.
- В прокате: с 10 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «При явном переборе эмоций, событий, сюжетных твистов фильм выглядит вялым и чопорным — даже если время от времени его оживляет хруст костей — и в основном состоит из многозначительных разговоров и демонстрации вселенской скорби, а также лакированных, стерильных интерьеров и хайтековских чудес, позволяющих общаться с загробным миром».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Могильные телесистемы».
Хищные твари
- Режиссер: Шон Бирн
- В ролях: Хэсси Харрисон, Джай Кортни, Джош Хюстон, Элла Ньютон, Лиам Гринки, Роберт Карлтон
- Жанр: ужасы, триллер / Австралия, США, Канада / 98 мин.
- Слоган: «Твой страх — его наживка»
- В прокате: с 10 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Все это было бы смешно, если бы не было так скучно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Маньяк и море».
Побег из будущего
- Режиссер: Линь Юнчан
- В ролях: Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо
- Жанр: мультфильм, фантастика, приключения / Китай / 109 мин.
- В прокате: с 10 июля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл перенесутся в далекое будущее — в мир, где человечество оказалось на грани исчезновения. И, кажется, в этом замешан их старый приятель Вик. Отважным братьям и их друзьям предстоит раскрыть правду, предотвратить катастрофу и найти путь домой».
Плагиатор
- Режиссер: Антон Мегердичев
- В ролях: Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова
- Жанр: комедия, музыка, фэнтези / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Попасть в прошлое и стать звездой»
- В прокате: с 10 июля
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Егору 30 лет, его работа — подпевать гостям в караоке, но он мечтает петь свои песни и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию ее отца-миллионера. В собственном шкафу Егор находит портал в 1991 год. Попав в прошлое, он начинает исполнять супер-хиты разных лет, выдавая их за свои. В один момент на Егора обрушиваются слава, деньги, новые возможности, и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее. Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к все более неожиданным результатам в будущем».
Открытое море. Смерть рядом
- Режиссер: Мэттью Лосассо
- В ролях: Акшай Ханна, Софи Скелтон, Белла Дэйн, Джоэнна Рот, Там Дин Берн, Мелоди Гроув
- Жанр: триллер, детектив, приключения / Великобритания / 118 мин.
- В прокате: с 10 июля
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Меган с тремя друзьями выходит в море на небольшой лодке с целью пересечь Атлантику и побить мировой рекорд. Но чем дальше вглубь океана уходит их лодка, тем больше смертельных опасностей начинают угрожать команде».
Настоящие детективы
- Режиссер: Дункан Скайлз
- В ролях: Джек Куэйд, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Сесиль Кубило, Харрисон Стоун, Гриффин Худ
- Жанр: детектив, комедия, триллер / США / 92 мин.
- В прокате: с 3 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Интонационно и визуально "Настоящие детективы" напоминают фильмы 1970–1980-х с их непричесанной картинкой и грубоватым взаимодействием между центральной парой героев, в котором нет места излишним сантиментам, но все противоречия забываются, когда речь заходит о настоящей опасности. Сценарий Шона Фарли не удивляет неожиданными поворотами, но крепко удерживает зрительское внимание, а юмор искусно подсвечивает эпизоды, в которых, объективно говоря, мало смешного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сыск, да и только».
Одни из нас
- Режиссер: Дестри Эллин Спилберг
- В ролях: Джанкарло Эспозито, Мишель Докери, Эндрю Лайнер, Зои Маргарет Коллетти, Риган Алия, Джессика Осборн
- Жанр: ужасы, триллер / США / 94 мин.
- В прокате: с 3 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «Вторая половина фильма напоминает железнодорожную катастрофу: уже никем не управляемый состав несется к финалу, чтобы окончательно разбиться о смысловые нестыковки и словесные банальности. Изъясняются герои канцелярскими фразами... Или высокопарными клише... Зато, разумеется, в фильме выдержан безупречный межрасовый баланс и соблюдены все правила инклюзивности».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Все зло от детей».
Вундеркинд
- Режиссер: Хавьер Руис Кальдера
- В ролях: Мики Эспарбе, Жорди Каталан, Анхельс Гоньялонс, Анна Кастильо, Берто Ромеро, Наусикаа Боннин
- Жанр: драма, семейный / Испансия / 100 мин.
- В прокате: с 3 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «авторы фильма пытаются рассказать о проживании потери... Но поскольку настоящей драмы "Вундеркинд" избегает как огня, эта сложная тема оказывается для них неподъемной и разрешается самым предсказуемым и прямолинейным образом. Вольфганг — ребенок необычный и удивительный, чего никак не скажешь о фильме».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сказка аутического спектра».
Горячая штучка
- Режиссер: Джастин Келли
- В ролях: Алисия Сильверстоун, Карл Глусман, Тэмми Бланчард, Кэти Куртин, Эстебан Бенито, Майк Роб
- Жанр: триллер / США / 98 мин.
- В прокате: с 3 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Все бы ничего, мало ли бывает вторичных фильмов, но главная проблема "Горячей штучки", в отличие от первоисточников вот уже почти сорокалетней давности, заключается в вопиющей антипатичности главных героев… В общем, эта антипатичность и делает "Горячую штучку" фильмом-загадкой во всех смыслах слова. С какой стати Софи запала на скучного Эллиота? Она что, сексуальная маньячка? С какой стати Эллиот вцепился в Софи? Тоже, что ли, маньяк?».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «"Горячая штучка" с Алисией Сильверстоун как возвращение в фильмотеку восьмидесятых».
Этерна
- Режиссер: Сергей Трофимов
- В ролях: Иван Трушин, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Антон Рогачёв, Илья Виногорский, Евгений Зайфрид
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия / 102 мин.
- В прокате: с 4 июля
Кинопрокатчик Cinema Park Distribution: «В государстве Талиг сын мятежника Ричард Окделл поступает в школу оруженосцев Лаик, чтобы продолжить дело своего отца и бросить вызов полководцу Рокэ Алва, с которым у юноши личные счеты. Тем временем в городе-государстве Агарис вынужден скрываться потомок сверженной династии Раканов Альдо — законный наследник престола намеревается вернуть трон своему роду и заключает сделку с главой таинственной общины гоганов Енниолем. Ракан мечтает занять престол, а Окделл — отомстить убийце отца, но на пути к цели их ждет столкновение с самой могущественной силой в этом жестоком мире — судьбой, изменить ход которой может только любовь».