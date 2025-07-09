«Горячая штучка» с Алисией Сильверстоун как возвращение в фильмотеку восьмидесятых

Дошедший до отечественного проката фильм Джастина Келли «Горячая штучка» (Pretty Thing), почему-то определяемый как триллер, вызывает ощущение тягостного дежавю — где-то, как-то, когда-то мы такое уже видели. Ах да, как же, как же: в золотую эпоху видеосалонов, переделанных на исходе 1980-х годов из привокзальных туалетов. Забойными хитами тех лет были фильмы Эдриана Лайна «Девять с половиной недель» (1986) и «Роковое влечение» (1987).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Горячая штучка»

Фото: Great Escape Кадр из фильма «Горячая штучка»

Фото: Great Escape

В первом из них, слащавом софт-порно, лизались персонажи Микки Рурка и Ким Бейсингер. Во втором персонаж Майкла Дугласа зверски трахался с героиней Гленн Клоуз: в итоге девушка не менее зверски убивала кролика своего случайного любовника.

И вот теперь из «Девяти с половиной недель» Джастин Келли позаимствовал сладкие, гладкие и вопиюще несексуальные постельные сцены, визит любовников в столь же несексуально-сексуальный клуб и на уикенд в Париж. Из «Рокового влечения» — мрачное тяготение друг к другу, завершающееся мордобоем, если не смертоубийством, благо героиня практикует бокс.

Все бы ничего, мало ли бывает вторичных фильмов, но главная проблема «Горячей штучки», в отличие от первоисточников вот уже почти сорокалетней давности, заключается в вопиющей антипатичности главных героев.

Унылая Софи (Алисия Сильверстоун) с неизменно опущенными уголками губ, как уже говорилось, люто боксирует, живет в шикарном лофте и снимает первых встречных-поперечных в нью-йоркских барах. Работает она, что бы это ни значило, в сфере фармацевтического маркетинга. Работает, впрочем, судя по всему, не очень успешно: с работы ее с треском выгоняют.

Эллиот (Карл Глусман) работает барменом, несет на лице отпечаток сексуальной фрустрации, живет с мамой и воображает себя, как любой нью-йоркский лузер-официант с артистическими претензиями, фотографом.

В общем, эта антипатичность и делает «Горячую штучку» фильмом-загадкой во всех смыслах слова. С какой стати Софи запала на скучного Эллиота? Она что, сексуальная маньячка? С какой стати Эллиот вцепился в Софи? Тоже, что ли, маньяк?

Наверное, в конечном счете это фильм о харассменте. Однако харассмент тут как бы с обратным знаком: Софи выступает в роли насильника, а Эллиот — в роли жертвы. Такого мы в перестроечных видеосалонах, пожалуй, в самом деле не видели.

Михаил Трофименков