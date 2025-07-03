Сыск, да и только

В прокат выходит трагикомичный триллер Дункана Скайлза «Настоящие детективы» (Neighborhood Watch). На проверенную формулу картины о двух напарниках режиссер смотрит с довольно непривычной точки зрения, благодаря чему она, как убедилась Юлия Шагельман, приобретает дополнительную глубину и убедительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя и не сразу, но Эд (Джеффри Дин Морган, слева) все-таки начинает видеть в необычном напарнике Саймоне (Джек Куэйд) человека

Фото: Filmopoly Хотя и не сразу, но Эд (Джеффри Дин Морган, слева) все-таки начинает видеть в необычном напарнике Саймоне (Джек Куэйд) человека

Фото: Filmopoly

В оригинале фильм Дункана Скайлза — его вторая полнометражная режиссерская работа спустя много лет после дебютного «Узла смерти» (2018) — называется «Соседский дозор». И действительно, поначалу непутевых сыщиков-любителей, которых играют Джек Куэйд и Джеффри Дин Морган, связывает лишь то, что они проживают по соседству в небогатом квартале небольшого города где-то на депрессивном американском Юге. Российское прокатное название, зачем-то отсылающее к популярному сериалу, в этом случае звучит почти как насмешка: герои тут совсем не детективы, в расследование впутываются просто потому, что оказываются не в состоянии пройти мимо несправедливости, и на каждом шагу совершают ошибки одна нелепее другой. Но в результате им удается справиться с задачей лучше, чем профессионалам из местного полицейского департамента.

С Саймоном Макнэлли (Куэйд) мы знакомимся в не самый удачный для него день, когда он проваливает очередное собеседование — на место официанта в дайнере. Впрочем, удачных дней у него почти не бывает: Саймон страдает неназванным психическим заболеванием и после десяти лет в больнице все еще слышит голоса в голове (самый страшный из них — голос его покойного отца-абьюзера (Джонатан Фуллер), злой и постоянно унижающий «неправильного» сына), путается в словах, не может смотреть людям в глаза и иногда видит галлюцинации.

Понятно, что с такими вводными и десятилетним перерывом в трудовом стаже желающих взять его на работу не оказывается. Живет он со старшей сестрой Диди (Малин Акерман), которая днем учится на медсестру, а вечерами подрабатывает в парикмахерской, и ее зарплаты вместе с ничтожным пособием по уходу за братом едва хватает на двоих.

Их сосед Эд Дирман (Морган), в отличие от Саймона, по всем параметрам «нормальный», но это не значит, что у него нет вороха своих проблем. Отправленный на пенсию с поста начальника охраны местного колледжа, он не может спокойно сидеть дома, а проводит время на кампусе, отлавливая нарушителей порядка с рвением, несколько несоразмерным таким проступкам, как кража пары булочек в столовой.

Почему его так тянет на старую работу, понятно: дома Эда ждет только одиночество, нездоровая еда, тревожные звонки от доктора и онлайн-покер, в котором он неизменно проигрывает. Утраченные должность и жетон давали ему авторитет, без которого его никто не принимает всерьез — может, это не так заметно, как в случае с Саймоном, но тоже вполне ощутимо.

Однако именно к Эду Саймон обращается за помощью, став свидетелем того, как какой-то хмырь в переулке бьет девушку, а потом увозит ее в неизвестном направлении. По крайней мере он почти уверен, что это видел. Эд, естественно, захлопывает дверь перед его носом, и Саймон идет в полицию, которая не собирается ничего предпринимать по заявлению от психа со справкой, к тому же имевшего столкновения с копами в прошлом.

Саймон не может успокоиться и возвращается к Эду, который на сей раз соглашается ему помочь — просто чтобы чем-нибудь себя занять. И хотя он продолжает сомневаться в том, что похищение действительно имело место, но незаметно для себя заинтересовывается. Тут играют свою роль и возможность снова почувствовать себя нужным (да вдобавок еще и на правильной стороне), и моральный компас, от которого этот прямолинейный, не сильно эмпатичный человек все-таки не может так просто отмахнуться.

Вместе они отправляются в путешествие по городскому дну. На экране мелькают заброшенные пустыри, свалки, обшарпанные дайнеры и населяющие эти пространства неудачники, до которых никому нет дела, включая, вполне возможно, их самих. Преступление оказывается вовсе не игрой больного воображения Саймона, и в процессе расследования растет понимание между ним и Эдом, сначала относящимся к нему с таким же пренебрежением, как все. Этот урок толерантности подан ненавязчиво и органично — никто тут не перевоспитывается как по волшебству, но Эд начинает видеть в своем необычном напарнике человека, а у того даже получается поверить в себя и на короткие мгновения отключить постоянный пугающий шум в мозгу.

Интонационно и визуально «Настоящие детективы» напоминают фильмы 1970–1980-х с их непричесанной картинкой и грубоватым взаимодействием между центральной парой героев, в котором нет места излишним сантиментам, но все противоречия забываются, когда речь заходит о настоящей опасности. Сценарий Шона Фарли не удивляет неожиданными поворотами, но крепко удерживает зрительское внимание, а юмор искусно подсвечивает эпизоды, в которых, объективно говоря, мало смешного. При этом, как бы абсурдны ни были некоторые ситуации, в которые попадают Саймон и Эд, авторы никогда не смеются над ними. Ведь во многих отношениях эти двое бедолаг оказываются куда адекватнее окружающих их благополучных и здоровых людей.

Юлия Шагельман