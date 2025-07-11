Пентагон стал крупнейшим акционером производителя редкоземов MP Materials

10 июля американская компания MP Materials, занимающаяся добычей редкоземельных металлов, сообщила о подписании соглашения с Министерством обороны США. В соответствии с ним Пентагон купит привилегированные акции компании на $400 млн и станет таким образом ее крупнейшим акционером. Эти средства MP Materials пустит на расширение своих операций, включая возможную покупку новых месторождений.

MP Materials принадлежит лишь одно месторождение в штате Калифорния. В настоящий момент компания вводит в эксплуатацию завод в Техасе по производству магнитов из редкоземельных магнитов. После объявления о сделке акции MP Materials взлетели в цене на 50%, увеличив рыночную капитализацию до $7,4 млрд.

Евгений Хвостик