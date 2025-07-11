Пять кандидатов на пост мэра Березовского прошли первый этап конкурса

Комиссия не выявила нарушения в документах всех пяти претендентов на должность главы Березовского (город-спутник Екатеринбурга), которые заявились на перевыборы градоначальника, рассказал «Ъ-Урал» управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Владимир Шауракс. По его словам, за пост главы администрации поборются Елена Перминова, Анна Гуцеловская, Игорь Ненашев, Артур Садреев и действующий мэр Евгений Писцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Второй этап конкурса пройдет 28 июля, где пять заявителей будут презентовать свои программы развития муниципального образования»,— добавил господин Шауракс.

Дума Березовского объявила новый конкур по отбору кандидатов спустя три месяца после избрания мэром начальника отдела инвестиционного развития администрации Березовского и жены личного водителя градоначальника Юлии Маслаковой. Ожидалось, что чиновница выступит в роли «технического» кандидата господина Писцова, который руководит муниципалитетом с 2011 года, однако из-за конфликта главы с депутатским корпусом в поддержку госпожи Маслаковой неожиданно выступили 17 из 23 парламентариев. На собственную инаугурацию Юлия Маслакова не явилась, Евгений Писцов продолжил работать в должности мэра. В марте суд удовлетворил иск чиновницы к думе Березовского и признал решение об ее избрании недействительным.

Отмечалось, что на решение думы Березовского мог повлиять бывший глава муниципалитета Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал», контролирует большинство депутатов местной думы. Собеседник отмечал, что руководство региона вело с экс-мэром консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский соответствующую информацию опроверг. По его словам, он обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы.

Как рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области, областные власти договорились с думой Березовского и депутатом заксобрания Свердловской области, генеральным директором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским о переизбрании мэром Евгения Писцова на новый, четвертый срок. Собеседник добавил, что в 2026 году господин Писцов может перейти «на повышение» в правительство или в заксобрание региона.

Василий Алексеев