Сербия приступает к разработке ядерной программы в мирных целях

Сербия начала разработку национальной программы мирного использования ядерной энергии. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, ее слова приводит газета «Вечерне новости».

По словам госпожи Джедович-Ханданович, министерство создает сектор по ядерной энергетике, а Институт «Винча» намерен стать научным и образовательным центром региона в этой области, сформировав экспертную комиссию.

Сейчас завершается подготовка технического исследования, которое определит рыночные и технологические варианты для ядерной программы.

В мае 2025 года "Росатом" в рамках международного форума «Энергетический переход Западных Балкан» представил в Сербии современные технологии, включая компактные реакторы РИТМ-200 и энергоблоки поколения 3+, для укрепления энергонезависимости.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что атомная энергетика стала частью официальной повестки российско-сербских отношений после переговоров президентов России Владимира Путина и Сербии Александра Вучича.