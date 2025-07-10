Главные новости за 10 июля. Кавказ

Кизлярский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан подозревает начальника Северного отдела Северо-Кавказского территориального отдела «Росрыболовства» в служебном подлоге на сумму более 367 тыс. руб. По версии следствия, чиновник, зная, что рейсовый катер отдела стоял на приколе на реке Терек с мая по июнь, решил присвоить выделенное топливо.

Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в 2,5 раза за первое полугодие 2025 года. Объем поставок в зарубежные страны в денежном выражении достиг 117 тыс. долларов США.

Директора муниципального предприятия Магарамкентского района республики Дагестан заподозрили в сокрытии налогов на 156 млн руб.

В Магарамкентский район Дагестана доставят 3 тонны обеззараживателя для воды. Гипохлорит натрия понадобился после того, как специалисты Минстроя выяснили, что обеззараживание водопроводной воды в Магарамкентском районе не проводилось, что могло спровоцировать массовые кишечные инфекции у населения.

В Кисловодске общий оборот предприятий увеличился на 60%: с 26,8 млрд руб. в 2022 году до 43 млрд руб. в 2024 году. По сравнению с 2023 годом, наибольший прирост оборота зафиксирован в транспортировке и хранении (увеличение на 90%), гостиничном и ресторанном бизнесе (рост на 81,6%) и обрабатывающем производстве (на 61,9%).

В Изобильненском округе два человека погибли в лобовом столкновении иномарки. Предварительной причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья пожилого водителя Skoda.