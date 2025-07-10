Оборот городских предприятий Кисловодска вырос на 60% за два года

В Кисловодске общий оборот предприятий увеличился на 60%: с 26,8 млрд руб. в 2022 году до 43 млрд руб. в 2024 году. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Чиновник отметил, что по сравнению с 2023 годом, наибольший прирост оборота зафиксирован в транспортировке и хранении (увеличение на 90%), гостиничном и ресторанном бизнесе (рост на 81,6%) и обрабатывающем производстве (на 61,9%).

Наталья Белоштейн