Магарамкентский район Дагестана доставят 3 тонны обеззараживателя для воды

С 10 июля Минстрой республики Дагестан доставит три т гипохлорита натрия для дезинфекции воды и систем водоснабжения. Обеззараживание проведет МУП ЖКХ Магарамкентского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гипохлорит натрия понадобился после того, как специалисты Минстроя выяснили, что обеззараживание водопроводной воды в Магарамкентском районе не проводилось, что могло спровоцировать массовые кишечные инфекции у населения.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», по последним данным число отравившихся водой выросло до 274 человек, среди них 270 детей.

После случая массового отравления был задержан директор муниципального предприятия. Кроме того, в администрации Магарамкентского района республики прошли обыски.

По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбудило дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Наталья Белоштейн