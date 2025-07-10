В Дагестане раскрыли обстоятельства задержания директора МП

Директора муниципального предприятия Магарамкентского района республики Дагестан заподозрили в сокрытии налогов на 156 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Муниципального служащего задержали накануне после массового отравления жителей района водопроводной водой. В администрации предприятия прошли обыски.

«По версии следствия, в 2023–2024 годах директор очистных сооружений, имея недоимку по налогам и сборам в сумме более 156 млн рублей, сокрыл денежные средства общества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки в особо крупном размере в сумме более 13,5 млн рублей, путем осуществления хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц», — сообщили в ведомстве.

В отношении фигуранта возбуждено дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в особо крупном размере». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», массовое отравление водопроводной водой в Магарамкентском районе произошло 7 июля. С кишечными инфекциями в больницу обратились 274 человека, 270 — дети.

Проверка Минстроя республики показала, что причиной массового отравления могло стать отсутствие обеззараживания водопроводной воды.

Наталья Белоштейн