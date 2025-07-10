В Изобильненском округе два человека погибли в лобовом столкновении иномарок

В Изобильненском округе сегодня днем, 10 июля, на трассе «Ставрополь-Изобильный — Новоалександровск-Красногвардейское» столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю

Предварительно, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Kia, Mazda и Volvo.

От полученных травм на месте скончались 74-летний водитель и пассажирка автомобиля Skoda, жители города Изобильного. Пассажиру автомобиля Volvo оказали разовую помощь в больнице.

В ГАИ уточняют, что предварительной причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья пожилого водителя Skoda.

Константин Соловьев