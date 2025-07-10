Рыбинск получит свыше 600 млн рублей на благоустройство центра города

В 2026 году Рыбинск получит свыше 600 млн рублей на благоустройство исторического центра. Об этом на заседании Ярославской областной думы 10 июля сообщила первый заместитель министра финансов Ярославской области Инга Архипова. Депутаты принимали изменения в региональный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«На город Рыбинск предусматривается на 2026 год более 600 млн рублей на благоустройство центра города. Проектно-сметная документация пока не готова, поэтому деньги мы предусматриваем на 26-й год»,— сообщила госпожа Архипова.

Депутат Максим Вахруков уточнил, что речь идет о сумме 613 млн руб. для Рыбинска. Он сообщил, что уже обсуждал расходы этих средств с мэром Рыбинска Дмитрием Рудаковым. Господин Вахруков пояснил, что туристический поток в Рыбинск растет, растут и траты туристов. Поэтому расходование средств депутат считает обоснованным.

Областная дума утвердила поправки в бюджет на 2025 и плановый период 2026-2027 годов.

Антон Голицын