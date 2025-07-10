Главные новости за 10 июля. Новороссийск

Новороссийске в июле 2025 года работают более 1 тыс. продуктовых магазинов — на 13% больше, чем годом ранее.

В Новороссийске на 10 июня 2025 года насчитывается 13 912 компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих более двух лет. Этот показатель вырос на 8,6% по сравнению с июнем 2023 года, когда было зарегистрировано 12 814 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Аэропорт Геленджика может принять до 160 тысяч туристов в 2025 году.

В Новороссийске в районе пляжа Алексино обнаружили странный металлический объект, из-за него с территории пляжа частично эвакуировали отдыхающих. Спасатели обследовали предмет и выяснили, что это фрагмент сигнального буя.

Менее чем за сутки цена билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик увеличилась почти в три раза — с 17,8 до 50,2 тыс. руб.

«Аэрофлот» планирует расширить программу полетов между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса, с 18 июля рейсы будут выполняться ежедневно (кроме 21 июля), а с 1 августа добавится второй ежедневный рейс.

Песков прокомментировал ситуацию с открытием аэропорта Геленджика.