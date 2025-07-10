В Новороссийске количество продуктовых магазинов выросло на 13% в 2025 году

В Новороссийске в июле 2025 года работают более 1 тыс. продуктовых магазинов — на 13% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Количество аптек в Новороссийске практически не изменилось и на июль 2025 года составляет 1 129. Частных стоматологий — 499, что на 2% больше, чем в 2024 году.

Число салонов ногтевого сервиса выросло за 12 месяцев на 4% (до 2 710 точек). Количество студий массажа увеличилось на 7% — до 1 421 точек, а парикмахерских на 2% - до 1 974 объектов.

В Новороссийске также значительно выросло число ветеринарных лабораторий – до 39 объектов (на 34% больше, чем в июле 2024 года).

Напомним, в бюджет Новороссийска в 2025 году планируют собрать 24 млрд руб. доходов. В 2024 году общий объем доходов бюджета Новороссийска составил 17,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Новороссийска предпринимательскую деятельность ведут более 17 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В 2015 году их было чуть больше 15 тыс.