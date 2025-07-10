В Новороссийске выяснили происхождение опасной металлической находки в море

В Новороссийске в районе пляжа Алексино обнаружили странный металлический объект, из-за него с территории пляжа частично эвакуировали отдыхающих. Спасатели обследовали предмет и выяснили, что это фрагмент сигнального буя, сообщили в пресс-службе управления курортов и туризма Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления туризма Новороссийска Фото: Пресс-служба управления туризма Новороссийска

10 июля туристы увидели сигнальную ленту в море в районе пляжа Алексино. Она была прикреплена к странному металлическому предмету, погруженному в песок. Этот предмет уже много лет находится на дне моря, периодически погружаясь в песок.

Впервые объект обнаружили в 2019 году. Тогда ныряльщики приняли объект за мину времен Великой Отечественной войны, однако специалисты обследовали металлическую конструкцию и пришли к выводу, что она не взрывоопасна.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Новороссийске из-за опасной находки в море эвакуировали отдыхающих с пляжа. Туристов попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.