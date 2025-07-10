В Новороссийске 8,6% компаний и предпринимателей работают более двух лет

В Новороссийске на 10 июня 2025 года насчитывается 13 912 компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих более двух лет. Этот показатель вырос на 8,6% по сравнению с июнем 2023 года, когда было зарегистрировано 12 814 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рост числа устойчивых бизнесов в городе превысил общероссийский показатель, составивший 7,3%. Среди отраслей-лидеров по количеству предприятий-«долгожителей» в Новороссийске выделяются сельское хозяйство (особенно винодельческие предприятия), транспортная сфера и цементная промышленность, которая является ключевой для юга России.

На начало 2025 года в Новороссийске было зарегистрировано свыше 19 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. За прошедший год число компаний, работающих более 10 лет, увеличилось на 7,5%. Среди юридических лиц доля таких организаций достигла 54,1%.

Среди индивидуальных предпринимателей 24% ведут деятельность свыше 10 лет, при этом общая доля ИП среди всех хозяйствующих субъектов города составила 11%.

Напомним, в бюджет Новороссийска в 2025 году планируют собрать 24 млрд руб. доходов. В 2024 году общий объем доходов бюджета Новороссийска составил 17,4 млрд руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске количество продуктовых магазинов выросло на 13% в 2025 году. Количество аптек в Новороссийске практически не изменилось и на июль 2025 года составляет 1 129. Частных стоматологий — 499, что на 2% больше, чем в 2024 году.

Число салонов ногтевого сервиса выросло за 12 месяцев на 4% (до 2 710 точек). Количество студий массажа увеличилось на 7% — до 1 421 точек, а парикмахерских на 2% - до 1 974 объектов.

В Новороссийске также значительно выросло число ветеринарных лабораторий – до 39 объектов (на 34% больше, чем в июле 2024 года).