«Аэрофлот» увеличит частоту авиарейсов Москва — Геленджик

«Аэрофлот» планирует расширить программу полетов между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса, с 18 июля рейсы будут выполняться ежедневно (кроме 21 июля), а с 1 августа добавится второй ежедневный рейс, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аэропорт Геленджика возобновил работу 10 июля после перерыва с февраля 2022 года. Минтранс РФ подтвердил возобновление пассажирских перевозок, а Росавиация уточнила, что полеты будут выполняться с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Гендиректор аэропорта Иван Таранченко заявил, что на начальном этапе планируется принимать до трех регулярных рейсов в сутки. Подготовка к запуску ведется совместно с правоохранительными органами с акцентом на обеспечение безопасности.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что менее чем за сутки цена билетов на первые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик увеличилась почти в три раза — с 17,8 до 50,2 тыс. руб. На текущий момент перелет в Геленджик 18 июля обойдется в 50,2 тыс. руб., время в пути составит 4 часа 5 минут. Обратный билет в Москву стоит 42,1 тыс. руб., а полет займет 3 часа 55 минут.