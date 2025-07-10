Аэропорт Геленджика может принять до 160 тысяч туристов в 2025 году

Воздушная гавань Геленджика в 2025 году сможет обслужить от 120 до 160 тыс. пассажиров. Об этом сообщает вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2021 году аэропорт обслуживал по 228 тыс. пассажиров на прилет и вылет в июле и августе (около 110 тыс. человек в месяц). Текущие показатели будут скромнее из-за поэтапного восстановления авиасообщения.

Возобновление работы аэропорта способно увеличить турпоток в регион на 50-100%, но при условии конкурентоспособных цен на авиабилеты. По прогнозам мэра Геленджика Алексея Богодистова, курорт в 2025 году ожидает около 4,7 миллиона туристов, при этом в первом квартале текущего года рост турпотока уже составил 10%.

Открытие аэропорта может положительно сказаться и на других курортах Краснодарского края - Анапе и Туапсе. Однако наибольший эффект для региона, по мнению экспертов, дало бы восстановление аэропорта Краснодара, который потенциально мог бы привлекать до 2 млн дополнительных туристов ежегодно.

Напомним, открытие аэропорта в Геленджике подтвердил Минтранс России. Билеты появились в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что аэропорт Геленджика готов одновременно обслуживать не более трех рейсов. В связи со скорым возобновлением работы аэропорта в городе также готовятся к открытию и первому приему пассажиров нового аэровокзального комплекса.

Инфраструктурные возможности аэропорта значительно расширены после ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в 2021 году, увеличившего пропускную способность в два раза. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей аэродромной инфраструктуры.