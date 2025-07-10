Песков прокомментировал ситуацию с открытием аэропорта Геленджика

Вопросы безопасности играют ключевую роль при решении об открытии аэропорта в Геленджике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это не наша прерогатива, это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств. Главный аспект, который принимается во внимание при открытии аэропортов, — это безопасность и обеспечение безопасности полетов и пассажиров»,— цитирует ТАСС господина Пескова.

Он добавил, что как только будут созданы необходимые условия, аэропорт Крыма также может начать работу.

Министерство транспорта РФ вчера сообщило, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, скоро может возобновить внутренние рейсы. Росавиация уточнила, что с 10 июля аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов. Регулярные рейсы будут выполняться с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Лия Пацан