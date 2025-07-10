В Нижегородской области ввели более 800 тыс. кв. м жилья в первом полугодии

В Нижегородской области за январь-июнь 2025 года введено в эксплуатацию 834 тыс. кв. м. жилья (ИЖС и многоквартирные дома). Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя областного правительства Иван Каргин. Объем построенного за первое полугодие жилья составил 48% от годового плана (1,7 млн кв. м). В целом он меньше фактического ввода прошлого года (2,01 млн кв. м).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию и неоднозначную конъюнктуру рынка все застройщики продолжат соблюдать намеченные сроки по вводу домов и передаче ключей своим дольщикам», — сообщил зампред правительства.

Он также отметил большой градостроительный потенциал региона, который к 2030 году с учетом проектов комплексного развития территорий рассчитан в 5,2 млн кв м. На механизм КРТ власти возлагают большие надежды: с инвесторами заключено 18 договоров комплексного развития с общим потенциалом около 3 м млн кв. м жилой площади. «Мы один из немногих регионов, где распроданность готовых квартир высока, она составляет более 80% при среднем показателе 56% по России. По этому критерию Нижегородская область входит в первую десятку регионов», — добавил Иван Каргин.

Как писал «Ъ-Приволжье», за первое полугодие 2024 года в регионе ввели 1,2 млн кв. м жилья. Таким образом, объем ввода сократился на 30%.

Иван Сергеев