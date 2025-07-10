Ручной комплекс для противодействия БПЛА прошел испытания в Новороссийске

На одном из учебных полигонов состоялись испытания ручного комплекса «Сеткомет», предназначенного для противодействия беспилотным летательным аппаратам. В тестировании приняли участие представители силовых ведомств и фонда «Архангел Легион», выступившего соорганизатором мероприятия, сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко

В рамках сценария операторы FPV-дронов имитировали нападение с использованием дронов-камикадзе. Целью атаки стали участники учений, вооруженные ручными устройствами «Сеткомет», произведенными в Рязани. Принцип действия комплекса основан на механическом перехвате — устройство выпускает сеть, которая захватывает и обезвреживает летательный аппарат. По итогам испытаний отмечена высокая эффективность работы оборудования в полевых условиях.

Представители фонда подтвердили, что продолжают оказывать системную военно-техническую и медицинскую поддержку бойцам, ветеранам и их семьям.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в акватории морского порта города-героя в вечерние часы запланированы военные учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Тренировка пройдет в период с 21:00 до 23:00 с отработкой отражения нападений с применением беспилотных катеров и летательных аппаратов.

Мария Удовик