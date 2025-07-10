В Новороссийске пройдут учения с боевой стрельбой в акватории порта

В четверг, 10 июля, в акватории морского порта Новороссийск в вечерние часы запланированы военные учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Тренировка пройдет в период с 21:00 до 23:00 с отработкой отражения нападений с применением беспилотных катеров и летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города-героя Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В рамках маневров предусмотрено выполнение практических стрельб с использованием артиллерийских установок, расположенных на молах Военной гавани. На время проведения мероприятия вводятся временные ограничения на использование акватории. Под запрет попадает движение всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные катера, надувные лодки, парусники, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и аналогичные средства.

Также на обозначенное время приостанавливаются любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега. Ограничения касаются как зарегистрированных судов, так и тех, которые не подлежат государственной регистрации. Меры связаны с обеспечением безопасности в зоне ведения практической стрельбы.

Мария Удовик