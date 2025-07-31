Сегодня исполняется 75 лет народному артисту РФ Александру Пяткову

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Фото: Анвар Галеев / ТАСС Александр Пятков

Фото: Анвар Галеев / ТАСС

Его поздравляет актриса, режиссер, организатор Фестиваля кинопесни им. поэта Л. Дербенева Ольга Мюнхаузен:

— Дорогой Александр Александрович! Мы с Вами два льва по гороскопу, которые великолепно друг друга понимают. Наши совместные проекты доставляют удовольствие и восхищение от работы с Профессионалом. Я была одной из ваших жен в спектакле «Али-Баба и сорок разбойников» Театра киноактера, вместе зажигали на съемках «Тайского вояжа Степаныча», и уже больше десяти лет мы совместно проводим Фестиваль-конкурс кинопесни имени поэта Леонида Дербенева. Здесь нет спонсоров — деньги не берем и не получаем, но остаемся островом совести и сохраняем песенное кинонаследие. Во всех трех номинациях Вы внимательно слушаете и справедливо оцениваете наши народные таланты от мала до велика. Вы импульсивный, но великодушный человек и мудро возглавляете жюри, которое под вашим руководством стало сплоченной командой. А еще знаю, что поддерживаете много благотворительных проектов своей энергией и обаянием истинно народного Артиста. Нам, вашим друзьям и коллегам, необязательно поднимать бокалы за ваше здоровье — к этому Вы равнодушны. Главное, что Вы для себя самый лучший доктор. Свой юбилей, как и в предыдущие годы, Вы проводите в горах, чтобы ничто не отвлекало от соблюдения присущего Вам здорового образа жизни и наполняясь энергетикой тех мест. И каждый раз возвращаетесь полный сил и невероятного обаяния. Будьте с нами: записывайте новые песни, участвуйте в съемках — ваши роли становятся киноклассикой! Счастья от общения с близкими, и особенно с внучкой! Жду Вас в Москве, чтобы вручить «теплый» подарок. Пусть это станет приятным сюрпризом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»