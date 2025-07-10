В Приморье члены семьи автоподставщиков получили от 10 до 13 лет колонии

Первореченский районный суд Владивостока признал членов семьи Заболотных — отца, мать и совершеннолетнего сына виновными в серии мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

«В ходе судебного заседания установлено, что в период с декабря 2018 года по январь 2022 года семейная пара и их сын намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах, чтобы получить страховые выплаты как пострадавшая сторона», - сообщила сегодня прокуратура Приморья. Всего установлено 43 факта мошенничества и 5 покушений на мошенничество.

Выплаты за каждое ДТП составляли от 35 до 400 тыс. руб. Фигуранты дела в общей сложности «похитили около 8,5 млн руб. страховых выплат». Попытка получить еще свыше 750 тыс. руб. была пресечена.

Тимофей Заболотный и его сын Артем приговорен к 13 годам, а Татьяна Заболотная – к 10 годам лишения свободы. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также решением суда удовлетворены гражданские иски страховых компаний на сумму свыше 8 млн руб., а 8 автомобилей подсудимых общей стоимостью более 3 млн руб. конфискованы в доход государства. В прокуратуре уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток