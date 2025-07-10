Главные новости к утру 10 июля

Как узнал «Ъ», на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио Россия выступит в роли принимающей стороны, если такая встреча состоится. Ранее агентство Reuters сообщило, что встреча глав внешнеполитических ведомств может пройти на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. В МИД РФ подтвердили, что возможность прорабатывается.

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила отправку части оружия на Украину спустя неделю после того, как Пентагон прекратил некоторые из них. Возобновленные поставки, по информации Assosiated Press, включают 155-мм боеприпасы и высокоточные управляемые ракеты (GMLRS).

Российский баскетболист Даниил Касаткин, в минувшем сезоне выступавший за клуб Единой лиги ВТБ МБА, был арестован французской полицией по запросу США. Американцы подозревают 26-летнего россиянина в причастности к киберпреступлениям.

За первое полугодие цены на культурные мероприятия выросли более чем на 30%. Так, в категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6,1 тыс. руб., а у спектаклей — на 15%, до 4,9 тыс. руб. Представители отрасли сходятся во мнении, что рост цен в целом обуславливается общей инфляцией, сужением рынка офлайн-развлечений и количества артистов.

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортировали из России. Вечером 9 июля его заметили в аэропорту, откуда он отправился в Баку. 4 июля стало известно о лишении Эльшана Ибрагимова российского гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности».

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект об ужесточении санкций против России только если будут расширены его полномочия по отмене рестрикций.

Американское посольство в Йемене обвинило движение «Ансар Аллах» в похищении многих выживших членов экипажа атакованного сухогруза Eternity C. В представительстве потребовали немедленно освободить заложников. Не уточняется, сколько человек похитили хуситы.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% тарифа на импорт меди в США. Он вступит в силу 1 августа этого года. «Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%»,— написал он в соцсети Truth Social.