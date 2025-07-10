Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% тарифа на импорт меди в США. Он вступит в силу 1 августа этого года. Об этом господин Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%»,— написал он. Он отметил, что медь — второй из наиболее используемых министерством обороны США материалов.

Дональд Трамп подчеркнул важность меди для производства полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радарных систем, ПРО, гиперзвукового оружия и строительства дата-центров в США. По его словам, введение пошлин на импорт меди исправит ошибки администрации Джо Байдена, которую он обвинил в «безрассудстве и глупости».