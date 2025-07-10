Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова депортировали из России. Вечером 9 июля его заметили в аэропорту, откуда он отправился в Баку.

В разговоре с корреспондентом «Известий», господин Ибрагимов сказал, что решение о депортации стало для него неожиданным. По его словам, он «чуть-чуть расстроился».

4 июля стало известно о лишении Эльшана Ибрагимова российского гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности». По данным азербайджанских СМИ, процедура лишения гражданства произошла 18 июня.

Обострение отношений Азербайджана и России началось после того, как в Екатеринбурге 27 июня задержали несколько десятков азербайджанцев, а также были арестованы шестеро граждан республики по делу об убийстве. В ходе следственных действий двое подозреваемых умерли. СКР сообщил, что причиной смерта стала сердечная недостаточность. Власти Баку утверждают, что причиной смерти обоих стал посттравматический шок. Через несколько дней в Азербайджане начались преследования россиян: среди них были и журналисты. Вечером 3 июля сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан» освободили.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные».