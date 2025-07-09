Хуситы взяли в заложники членов экипажа атакованного судна Eternity C

Американское посольство в Йемене обвинило движение «Ансар Аллах» в похищении многих выживших членов экипажа атакованного сухогруза Eternity C. В представительстве потребовали немедленно освободить заложников. Сообщение об этом опубликовано в соцсети X. Не уточняется, сколько человек похитили хуситы.

Судно под флагом Либерии было атаковано вечером 7 июля. На борту находился 21 филиппинец, один россиянин и три сотрудника охраны. Четыре человека погибли, двое пострадали, включая гражданина России — ему ампутировали конечность. В движении «Ансар Аллах» заявили, что после атаки спецназ Йемена оказывал помощь пострадавшим.