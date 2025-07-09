«Магнит» арендовал офис в Москве у холдинга «Новосталь-М»

Ритейлер «Магнит» арендовал офисное здание площадью 11 тыс. кв. м у холдинга «Новосталь-М» в деловом квартале Stone Towers у Савеловского вокзала на севере Москвы за 817 млн руб. в год. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит» Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит»

Холдинг «Новосталь-М» искал арендатора для своего офисного здания на севере Москвы несколько лет. По данным пресс-службы «Магнита», пространство позволит собрать в одном месте все управленческие команды московского офиса «Магнита» и повысить эффективность их взаимодействия. Штаб-квартира ритейлера находится в Краснодаре.

По мнению руководителя отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилла Бабиченко, «Магнит» забрал всю арендопригодную часть здания — 10,9 тыс. кв. м при общей площади объекта в 14 тыс. кв. м. В NF Group называют данную сделку крупнейшей в сегменте аренды офисов в 2025 году.

Холдинг «Новосталь-М» основан депутатом Госдумы от Краснодарского края Иваном Демченко и Шалвой Гибрадзе. В него входят два предприятия региона: ломозаготовительная компания «Новоросметалл» и Абинский электрометаллургический завод.