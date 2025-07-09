Главные новости за 9 июля. Кавказ

Власти Ставропольского края ожидают роста валового регионального продукта выше общероссийских прогнозных показателей в 2025 году — 4%.

Четыре судьи в Ставропольском крае получили новые назначения. Соответствующий указ 9 июля подписал президент России Владимир Путин.

Арбитражный суд Ставропольского края объявил о банкротстве жилищно-строительного кооператива «Восток» и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

В Республике Дагестан в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере». Фигурант задолжал ИФНС России № 33 по Москве более 156 млн руб.

В июне объемы погрузки на железной дороге Кабардино-Балкарской Республики составили 57 тыс. т, на 23,3% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

В Нефтекумском округе Ставропольского края ввели карантин из-за вспышки лейкоза у крупного рогатого скота. Инфекцию выявили на животноводческой точке в пяти километрах от села Каясула.