В селе Нефтекумского округа из-за вспышки лейкоза ввели карантин

В Нефтекумском округе Ставропольского края ввели карантин из-за вспышки лейкоза у крупного рогатого скота. Инфекцию выявили на животноводческой точке в пяти километрах от села Каясула. Приказ об ограничении появился на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая инфекционная болезнь, для которой характерны лимфоцитоз или образование опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Заболевание передается при прямом контакте с больным животным – через слюну, молоко, околоплодные воды, плаценту и кровь.

Мария Хоперская