ЖСК «Восток» из Ставрополя признан банкротом

Арбитражный суд Ставропольского края объявил о банкротстве Жилищно-строительного кооператива «Восток» и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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Решение принято по объединенным заявлениям межрайонной инспекции ФНС № 14 по Ставропольскому краю и Игоря Ландика из города Михайловска. Банкротство происходит по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Жилищностроительный кооператив «Восток» зарегистрировано в Ставрополе в 2017 году. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Председатель ЖСК — Виктор Биткин. Финансовые показатели компании не опубликованы.

Конкурсным управляющим назначен Владимир Чамуров из «Национального центра реструктуризации и банкротства».

В реестр требований кредиторов включены долги на общую сумму свыше 41 млн руб. Налоговая инспекция получила право требования на 6,1 млн руб., включая основной долг, пени и штрафы. Требования Игоря Ландика составляют 35,7 млн руб.

Конкурсное производство завершится 3 января 2025 года. Рассмотрение дела по результатам процедуры назначено на 2 декабря 2025 года.

С кооператива также взыскана госпошлина в размере 6 тысяч рублей в доход федерального бюджета и 300 рублей в пользу Игоря Ландика.

Тат Гаспарян