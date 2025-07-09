В Дагестане директор строительной компании задолжал по налогам 156 млн рублей

В Республике Дагестан в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере». Фигурант задолжал ИФНС России № 33 по Москве более 156 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, указанная задолженность накопилась за 2019–2021 годы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Наталья Белоштейн