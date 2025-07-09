В июне в КБР почти на четверть выросли объемы погрузки на железной дороге

В июне объемы погрузки на железной дороге Кабардино-Балкарской Республики составили 57 тыс. т, на 23,3% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Представители СКЖД уточнили, что в общем объеме июньской погрузки наибольшая доля у строительных грузов: 53 тыс. т, это на 28,3% больше, чем годом ранее.

В целом, по итогам первой половины 2025 года, погрузка на станциях КБР составила 270 тыс. т. Это на 1,2% выше прошлогоднего показателя. При этом было погружено 245 тыс. т строительных грузов (+5,3% к январю-июню 2024 года), пояснили в пресс-службе.

Тимур Валитов