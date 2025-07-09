В Совфеде предложили принудительно лечить от метадоновой зависимости

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил проработать вопрос принудительного лечения людей, имеющих зависимость от метадона. Соответствующее обращение господин Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Установлено, что 12,2% пациентов, госпитализированных с отравлением метадоном, умирают в течение ближайших 7 лет от последующих передозировок или соматической патологии. И это, как правило, люди молодого, трудоспособного возраста»,— указывает глава комитета в обращении (есть у «РИА Новости»).

Господин Кутепов считает, что для борьбы с метадоновой зависимостью и для ее лечения необходимо разработать «комплекс мер межведомственного взаимодействия». Принять в этом участие должны в том числе правоохранительные органы, следует из обращения.

Метадон — синтетический препарат из группы опиоидов. С 2005 года он включен в перечень Всемирной организации здравоохранения как психотерапевтическое лекарственное средство для лечения зависимости от психотропных веществ. В России метадон и некоторые его производные числятся в перечне запрещенных наркотических средств.

Полина Мотызлевская