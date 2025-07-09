Приговор экс-начальнику полиции района Башкирии за взятку посчитали мягким

Прокуратура настаивает на ужесточении приговора бывшему заместителю начальника отдела МВД по Мелеузовскому району, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это подполковник Александр Заварзин.

Ему инкриминировалось получение взятки в особо крупном размере. Мелеузовский районный суд переквалифицировал действия бывшего полицейского на ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере (143 тыс. руб.). Суд приговорил его к штрафу в 1 млн руб., и с учетом времени содержания подсудимого под стражей и запрета определенных действий снизил сумму до 300 тыс. руб.

В надзорном ведомстве с переквалификацией преступления и слишком мягким наказанием не согласны.

В начале июля, как сообщал «Ъ-Уфа», Верховный суд Башкирии удовлетворил гражданский иск Мелеузовской межрайонной прокуратуры, которая просила уволить Александра Заварзина по отрицательным основаниям, в связи с утратой доверия. По иску надзорного ведомства с него взыскали более 11 млн руб., законность происхождения которых не подтверждена.

По версии следствия, в октябре 2023 года Александра Заварзина задержали за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему инкриминировалось покровительство незаконной предпринимательской деятельности. По данным следствия, он помогал зарегистрированному под Уфой ООО «Стандарт» (ликвидировано в мае 2018 года), которое выкапывало и сдавало в металлолом чужие трубы. В декабре 2023 года подполковник уволился по выслуге лет (по своей инициативе), что дает право на пенсию.

Майя Иванова