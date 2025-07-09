Прошедшая в Подмосковье мощная гроза может повториться в ближайшие дни. А жара поставить рекорды. 8 июля в регионе выпала половина от месячной нормы осадков, сообщают синоптики. Порывы ветра достигали 22 м/с. По данным агентства «РИА Новости», в области шторм повалил почти 80 деревьев и повредил семь автомобилей. Жители Зеленограда, Солнечногорска и других городов делятся фотографиями прошедшего града размером с куриное яйцо. В Истре вышка сотовой связи рухнула прямо на дорогу, перекрыв движение. Некоторые улицы и районы остались без света. МЧС предупреждает, что непогода может продлиться. Ожидаются ливни, штормовой ветер и крупный град.

“Ъ FM” поговорил с пострадавшими:

Мария из Солнечногорска: «Было очень страшно. Сначала я не поняла, что это такое, а потом посмотрела в окно и увидела, что это град. Огромный, не обычный круглый, а интересной формы — с острыми концами. Если такой попадет в голову, то точно травмирует. Моя машина уцелела, она стояла в гараже, а сетку на окнах порвало. И это не маленькие дырочки, а большие, град ее просто порезал».

Светлана из Зеленограда: «Мы живем в частном доме в деревне Льялово. Я за 40 лет такого никогда не видела. Град был размером с мячик для пинг-понга. Нам повезло, всего-навсего остались вмятины на парнике из поликарбоната, а у многих соседей побило тенты, детские качели, машины — остались вмятины на капоте, на крыше. Также у кого-то из соседей пробило бассейн».

Ольга из Истринского округа: «В доме начал мигать свет. Он включался и выключался. Из удлинителя посыпались искры. Я очень испугалась, что загорится телевизор. Оказалось, что в доме на тот момент уже не было воды. Выхожу на улицу, а там молния бьет в куст смородины, которую я должна была собрать».

Тем временем в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлили до 14 июля. В дневные часы воздух может нагреваться до +35. 8 июля температура в столице уже достигла +34 — на пять градусов жарче, чем в Сочи.

Анжела Гаплевская