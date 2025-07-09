Среди жителей юга России растет спрос на недвижимость в Турции

Жители южных регионов России в мае и июне 2025 года проявляют большой интерес к бюджетным квартирам в Турции, при этом Аланья является наиболее популярным направлением среди конкретных городов у жителей Краснодарского края, Республики Адыгея, Астраханской, Волгоградской области, Калмыкии и Ростовской области, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе агентства недвижимости CMP GROUP | ГЖА.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Общий интерес к недвижимости в Турции без указания конкретного города или типа жилья среди жителей южных регионов составляет почти 42%. Значительная часть потенциальных покупателей находится на этапе предварительного выбора, определяя бюджет и цели приобретения.

Более 5% интереса приходится на бюджетный сегмент — недорогие квартиры. По данным аналитиков, такой спрос может быть связан с ограничениями по переводу средств за рубеж, инфляционными ожиданиями и стремлением к рациональному вложению средств при сохранении приемлемого уровня комфорта.

На долю Аланьи приходится более 4% интереса. Город привлекает покупателей развитой инфраструктурой, широким предложением и сравнительно низким порогом входа.

Согласно исследованиям, более 2,5% обращений содержат указание на конкретный год. Это говорит о высокой степени конкретики в планах покупателей.

Стабильный интерес проявляется к Стамбулу и Анталии — каждый из городов привлек около 2–2,3% внимания. Это свидетельствует о растущей диверсификации спроса: если раньше жители южных регионов чаще ориентировались на курортные направления, то сейчас интерес расширяется за счет крупных городов с возможностями для бизнеса, образования или постоянного проживания.

По словам генерального директора агентства Алексея Котлова, покупатели с юга России демонстрируют все более взвешенный подход. Они формируют стабильный и вдумчивый поток интереса к зарубежной недвижимости.

Алина Зорина