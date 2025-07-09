Контрольно-счетную палату Башкирии временно возглавила Елена Теняева
Исполняющим обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии (КСП РБ) стала Елена Теняева. Соответствующая информация размещена на сайте палаты. Ранее госпожа Теняева была заместителем председателя.
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
До 7 июля главный орган аудита республики возглавлял Константин Шагимуратов, вчера назначенный полномочным представителем главы Башкирии в Курултае.
23 ноября 2023 года Елена Теняева стала мировой судьей девятого судебного участка по Октябрьскому району Уфы, 25 июня 2024 года депутаты Курултая избрали ее заместителем председателя КСП РБ.