Контрольно-счетную палату Башкирии временно возглавила Елена Теняева

Исполняющим обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Башкирии (КСП РБ) стала Елена Теняева. Соответствующая информация размещена на сайте палаты. Ранее госпожа Теняева была заместителем председателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

До 7 июля главный орган аудита республики возглавлял Константин Шагимуратов, вчера назначенный полномочным представителем главы Башкирии в Курултае.

23 ноября 2023 года Елена Теняева стала мировой судьей девятого судебного участка по Октябрьскому району Уфы, 25 июня 2024 года депутаты Курултая избрали ее заместителем председателя КСП РБ.

Идэль Гумеров