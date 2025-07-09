Облсуд пересмотрел приговор по делу о коррупции в самарском минстрое

Апелляционный суд пересмотрел приговор по делу Натальи Орловой, бывшего руководителя Управления госуслуг в сфере градостроительства министерства строительства Самарской области. Ранее экс-чиновница была признана виновной в получении взяток за действия в пользу взяткодателей. Об этом сообщает пресс-служба суда Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В марте 2025 года Октябрьский районный суд Самары назначил Наталье Орловой 5 с половиной лет колонии общего режима и обязал ее выплатить штраф на сумму 1 млн руб. Кроме того, бывшей сотруднице регионального минстроя запретили занимать госдолжности в течение четырех лет. Адвокат осужденной подал апелляцию, но судебная коллегия Самарского областного суда отклонила ее.

Суд конфисковал в пользу государства сумму взятки, полученной Натальей Орловой. Также до исполнения приговора будет сохранен арест, ранее наложенный на автомобиль бывшей чиновницы. В остальной части решение первой инстанции оставлено без изменений.

Георгий Портнов