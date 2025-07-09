Мессенджер Max занял первое место в российском сегменте App Store среди соцсетей

Мессенджер Max занял первое место по скачиваниям среди приложений соцсетей в российском сегменте AppStore. В топе всех приложений магазина мессенджер занял 7 место.

К ночи на 9 июля о Max написано более 32 тыс. отзывов, большая часть — с максимально возможной положительной оценкой. Рейтинг приложения — 4,2 звезды из 5 возможных.

Мессенджер Telegram находится на четвертом месте в списке в топе среди социальных сетей. Всего на мессенджер написано 327 тыс. отзывов, рейтинг приложения — 3,7 звезды из 5 возможных.

Max — новый российский мессенджер. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что национальный мессенджер, закон о котором подписал 24 июня президент Владимир Путин, планируется развивать на базе платформы от VK. Первый миллион пользователей зарегистрировался в приложении 30 июня.