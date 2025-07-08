1/4 финала Wimbledon
Мужчины. Тейлор Фритц (США, 5)—Карен Хачанов (Россия, 17) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Карлос Алькарас (Испания, 2)—Кэмерон Норри (Великобритания) 6:2, 6:3, 6:3.
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Флавио Коболли (Италия, 22) —Новак Джокович (Сербия, 6), Янник Синнер (Италия, 1)—Бен Шелтон (США, 10).
Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Лаура Зигемунд (Германия) 4:6, 6:2, 6:4. Аманда Анисимова (США, 13)—Анастасия Павлюченкова (Россия) 6:1, 7:6 (11:9).
Сегодня в 1/4 финала встречаются: Мирра Андреева (Россия, 7)—Белинда Бенчич (Швейцария), Людмила Самсонова (Россия, 19)— Ига Швёнтек (Польша, 8).