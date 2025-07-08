На Кубани начали работу комиссии по согласованию границ земельных участков

В Краснодарском крае начали работу специальные комиссии по согласованию границ земельных участков, сообщила пресс-служба администрации региона. Комиссии рассматривают возражения собственников земельных участков по результатам комплексных кадастровых работ. В 2025 году их проводят на территории 12 муниципалитетов в границах 650 территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В результате выполнения комплексных кадастровых работ происходит уточнение сведений об объектах недвижимости, исправление реестровых ошибок, образование земельных участков, наполнение Единого государственного реестра недвижимости и фонда пространственных данных. Эти мероприятия проводят бесплатно для собственников земельных участков и объектов недвижимости, поэтому важно ознакомиться с результатами работ и исключить спорные ситуации, которыми занимаются согласительные комиссии»,— заявил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Возражения в согласительную комиссию можно подать до первого заседания, а также в течение 35 календарных дней после него.

Информация о начале заседаний согласительных комиссий публикуется на официальных сайтах управления Росреестра по Краснодарскому краю, администраций муниципалитетов и в газете «Кубанские новости».

В 2025 году комплексные кадастровые работы финансируются за счет федерального, краевого и местных бюджетов. Они позволяют собственникам сэкономить и обойтись одной процедурой для внесения сведений в ЕГРН, уточнить границы сразу по целому массиву земельных участков, одновременно устранить имеющиеся ошибки и прикрепить здания к земельным участкам.

Кадастровые работы выполняет Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ. Территориальные отделы организации работают во всех муниципалитетах.

Лия Пацан